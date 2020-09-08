كورونا.. 30 وفاة بالسعودية و231 إصابة في قطر

السعودية ـ قطر / الخليج 365
أعلنت السعودية، الثلاثاء، تسجيل 30 وفاة جراء كورونا، فيما رصدت قطر 231 إصابة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.
وأفادت وزارة الصحة السعودية بتسجيل 30 وفاة، و781 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 623 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 322.237، منها 4.137 وفاة، و298.246 حالة تعاف.
وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 231 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 256 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 120.579، منها 205 وفيات، و117.497 حالة تعاف.
وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 27 مليونا و524 ألفا، توفي منهم أكثر من 897 ألفا، وتعافى ما يزيد على 19 مليونا و625 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".
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