كارثة الفيضانات.. السودان يشكل لجنة لتنسيق الجهود الدولية

أحمد عاصم / الخليج 365

أعلن السودان، الثلاثاء، "تشكيل لجنة لحشد وتنسيق الجهود الدولية لدرء آثار السيول والفيضانات" في البلاد.

ووفق بيان لوزارة الخارجية السودانية، "تأتي اللجنة اتساقا مع فرض حالة الطوارئ لمواجهة السيول والفيضانات في عموم البلاد".

وأفاد البيان بأن "اللجنة تختص بحشد وتنسيق الدعم الخارجي لمجابهة آثار السيول والفيضانات، مع البعثات الدبلوماسية فى الخارج والسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى السودان والجهات الأخرى ذات الصلة".

ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية، وصلت 4 طائرات تحمل مساعدات طبية إلى مطار الخرطوم الثلاثاء، بينها 3 من مصر وواحدة من الإمارات، لدعم متضرري السيول والفيضانات في السودان.

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والإثنين، أعلنت وزارة الداخلية السودانية، في بيان، وفاة 102 شخصًا وإصابة 46، وتضرر أكثر من 67 ألف منزل جراء السيول والفيضانات في البلاد منذ بداية الأمطار الخريفية في يونيو/حزيران الماضي.

وتشهد أحياء الخرطوم على ضفاف النيل ورافديه "الأزرق" و"الأبيض" فيضانات أدت إلى تدمير أكثر من 5 آلاف منزل، حسب السلطات، كما تعاني أحياء العاصمة المتمركزة على ضفاف الأنهر الثلاث "النيل ورافديه"، من فيضانات منذ نحو أسبوعين، لم تسبق منذ 100 عام.

والسبت، أعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية".

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية بالسودان من يونيو، ويستمر حتى أكتوبر/ تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنويا فيضانات وسيولا واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.