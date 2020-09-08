كورونا.. 18 وفاة في ليبيا و10 بفلسطين و8 في عُمان

عواصم/ الخليج 365

أعلنت ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 18 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصدت فلسطين 10، وسلطنة عمان 8، والكويت حالتي وفاة بالوباء.

وفي ليبيا، أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي) في بيان، بتسجيل 18 وفاة، و749 إصابة بفيروس كورونا.

وأوضح البيان أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 19 ألفا و583، بينها 314 وفاة، وألفان و247 حالة تعاف.

وفي فلسطين، رصدت وزارة الصحة في بيان، 10 وفيات، و717 إصابة بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 35 ألفا و463، بينها 215 وفاة، و24 ألفا و226 حالة تعاف.

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وأما في سلطنة عمان، سجلت وزارة الصحة في بيان، 8 وفيات، و262 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 87 ألفا و590، بينها 742 وفاة، و82 ألفا و973 حالة تعاف.

وفي الكويت، رصدت وزارة الصحة في بيان، حالتي وفاة، 857 إصابة بكورونا.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 91 ألفا و244، بينها 548 وفاة، و81 ألفا و654 حالة تعاف.

وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 27 مليونا و518 ألفا، توفي منهم أكثر من 897 ألفا، وتعافى ما يزيد على 19 مليونا و611 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.