شكرا لقرائتكم خبر عن ما المدة الزمنية لتركيب عداد الكهرباء للمنازل؟.. «تنظيم الكهرباء» توضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء المدة الزمنية لتركيب عداد الكهرباء لدى المستهلكين بالمنازل، والحالات التي يحق فيها المستهلك تعويضاً في حال التأخر بإيصال الخدمة.
وأبانت “تنظيم الكهرباء”، في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” أن موعد وصول التیار یتم بعد 30 یوماً عمل من تاريخ السداد.
وأضافت أنه يحق الحصول على تعويض مالي إذا تأخر مقدم الخدمة في إيصال الخدمة لمدة تزيد عن 40 يوماً عمل، كما يمكن التقدم بشكوى إلى شركة الكهرباء عبر الرقم :( 920001100).
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