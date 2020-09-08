«ماستركارد» و«نتورك إنترناشيونال» ترتقيان بتجربة التسوّق مع إطلاق نغمة صوتية حصرية

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أعلنت ماستركارد، وشريكها الاستراتيجي نتورك إنترناشيونال، عن إطلاق مبادرة مشتركة يتم بموجبها دعم حلول الدفع الرقمي في دولة الإمارات بميزات صوتية عبر نغمة ماستركارد المميزة. وستوفر المبادرة المشتركة بين ماستركارد ونتورك إنترناشيونال للمستهلكين مستويات أمان إضافية من خلال تقنية جديدة تقوم بتشغيل الهوية الصوتية لماستركارد في نقاط الدفع الخاصة بمنصة «إن-جينيوس» (N-Genius TM) وذلك للإشعار بإتمام المعاملة بنجاح.

وكانت ماستركارد قد أطلقت في بداية عام 2019 هويتها الصوتية التي أضافت بعداً جديداً لعلامتها التجارية وساهمت في تقوية العلاقة التي تربطها مع العملاء. ولضمان أن تلقى نغمة ماستركارد صدىً واسعاً في جميع أنحاء العالم، بادرت الشركة إلى التواصل مع مؤلفين موسيقيين وفنانين ووكالات متخصصة من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في إعداد واختبار النغمة الموسيقية.

وأطلقت الشركتان هذه المبادرة الجديدة في دولة الإمارات بهدف تفعيلها في أكثر من 22 ألف نقطة دفع خاصة بمنصة «إن-جينيوس» (N-Genius TM) في جميع أنحاء الدولة بحلول نهاية عام 2020. وفي ظل تسارع التحول إلى تقنيات الدفع الرقمية واللاتلامسية على مستوى المنطقة، فإن الميزة الصوتية الجديدة ستوفر للمستهلكين تأكيداً فورياً على إتمام معاملاتهم بنجاح وأمان.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة الممتدة بين الطرفين، حيث كانت ماستركارد قد أعلنت عام 2019 عن استثمار استراتيجي في شركة نتورك إنترناشيونال، تلاه التزام إضافي يمتد لخمس سنوات بقيمة 35 مليون دولار أمريكي، بهدف تطوير حلول دفع رقمية مبتكرة تُسرع تبني وسائل الدفع اللاتلامسية في المنطقة، وتدعم الانتقال إلى عالمٍ خالٍ من النقد. ويأتي الإعلان الجديد ليمثل علامة فارقة في مسيرة هذه الشراكة الممتدة، حيث يقدم للمنطقة مستويات أمان إضافية تساهم في تعزيز تجربة الدفع للمستهلكين.

وتعليقاً على ذلك، قال جيريش ناندا، مدير منطقة - الإمارات وعُمان في شركة ماستركارد: «ستطمئن النغمة المميزة للعلامة التجارية الصوتية لماستركارد المستهلكين بأنه قد تم إتمام معاملتهم للدفع بأمان. وقد عملنا على بناء هذه الميزات الصوتية بهدف التواصل بشكل أكثر فاعلية وإبداعاً مع المستهلكين، وتمثل هذه الشراكة الجديدة نقلة نوعية بهذا الاتجاه. ونؤكد في هذه المناسبة التزامنا مع شركائنا في نتورك إنترناشيونال بتوفير أفضل حلول الدفع وأكثرها موثوقية في دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة ككل».

وتم تطوير منصة الدفع السحابية «إن-جينيوس» في دولة الإمارات وفق أفضل المعايير المعتمدة عالمياً في هذا المجال، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في نظم المدفوعات على مستوى المنطقة. وتتيح المنصة قبول المدفوعات وفق أعلى مستويات الكفاءة والأمان والانسيابية، سواء تم إجراء الدفعات رقمياً أو من خلال أجهزة الدفع في المتاجر. وتواكب المنصة احتياجات المنطقة من حيث توفير خيارات متعددة من اللغات والعملات، فضلاً عن التحديث الدائم لطرق الدفع بما يضمن عدم انقطاع الخدمة. وتحتوي منصة «إن-جينيوس» على شاشة كبيرة تعمل باللمس تتميز بتصميمها الأنيق والبسيط، وهي تعمل بنظام تشغيل «أندرويد» يوفر أفضل تجربة للمستخدمين والمتعاملين.

وستقوم شركة نتورك إنترناشيونال بتجهيز جميع منصات «إن-جينيوس» في دولة الإمارات، والتي يتجاوز عددها 22 ألف منصة، بالعلامة التجارية الصوتية لماستركارد.

من جهته، قال سامر سليمان، مدير عام شركة نتورك إنترناشيونال: «أصبح الصوت أداة أساسية وهامة بالنسبة للمستهلكين عبر الفضاء الرقمي الواسع. وستمكننا هذه المبادرة من الاستفادة من التكنولوجيا الصوتية لماستركارد لضمان ثقة العملاء والمستهلكين عبر توفير درجة أمان إضافية أثناء إجرائهم للمدفوعات. ومع بدء استخدام هذه التكنولوجيا في دولة الإمارات، نسعى مع ماستركارد لتعميم استخدامها على امتداد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا».