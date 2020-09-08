بعد أن وصفه بـ«الغبي».. بايدن: ترامب ليس أمريكياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبادل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، انتقادات حادة مع دخول السباق الرئاسي مرحلته الأخيرة، إذ وصف الرئيس الجمهوري خصمه الديمقراطي بأنه «غبيّ» ليردّ نائب الرئيس السابق بالقول، إنّ سيّد البيت الأبيض يفتقر إلى «جرأة» التصدّي لجائحة كوفيد-19.وفي حين توجّه بايدن والسناتورة، كامالا هاريس، التي اختارها لمنصب نائبة الرئيس إلى ولايتي بنسلفانيا وويسكونسن المتأرجحتين، عقد الرئيس مؤتمراً صحفياً مفاجئاً في البيت الأبيض. ومجدّداً طرح ترامب إمكان التوصّل إلى لقاح مضادّ لوباء كوفيد-19، بحلول موعد الاستحقاق الرئاسي، وهو ما يستبعده خبراء كثر، واتّهم خصميه في الانتخابات بإقحام السياسة في موضوع اللقاح بعدما قالت هاريس، إنّها لن تثق بما يقوله ترامب بشأن مدى سلامة مثل هكذا لقاح وفعاليته.

وتغنّى ترامب بتسارع وتيرة خلق فرص العمل بعد فقدان عشرات ملايين الوظائف، وشدّد على أنّ الولايات المتحدة في طريقها لتخطّي الجائحة، ووصف بايدن بأنّه «غبيّ ويريد إلقاء بلادنا في أحضان الفيروس، وإلقاء عائلاتنا في أحضان غوغائية اليساريين، وإلقاء وظائفنا في أحضان الصين». وتقليدياً تعطي عطلة عيد العمال إشارة انطلاق المرحلة الأخيرة من السباق الرئاسي، قبل أقل من شهرين من موعد انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، التي تشهد حملتها مواجهة أبعد ما تكون عن التنافس التقليدي، وتتداخل فيها أزمات متعددة.

وتوجّه بايدن إلى بنسلفانيا مسقط رأسه، الاثنين، حيث التقى قياديين نقابيين، ثم عقد اجتماعاً مع قادة الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية. وخلال اللقاء قال بايدن، إن ترامب افتقر إلى جرأة التصدي لكوفيد-19، وتابع: ندرك أن أصدقاءه الأغنياء يعتبرونه رائعاً، لكن بقيتنا لا تعتبره كذلك، موجّهاً انتقادات لترامب على خلفية تقرير لصحيفة «ذي أتلانتيك» يتّهم المرشّح الجمهوري بإهانة العسكريين وقدامى المحاربين. وأضاف بايدن: إنه بصراحة غير أمريكي.

وعلى الرغم من أن ترامب نفى صحة ما ورد في التقرير ووصفه بأنه «خدعة»، إلا أن استطلاعاً للرأي أظهر أنّ حجم التأييد الذي يحظى به الرئيس الجمهوري لدى العسكريين أدنى مقارنة بحجم تأييدهم لبايدن. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: أنا لا أقول إن القيادة العسكرية واقعة في حبّي، بل الجنود.

ولا تزال الاستطلاعات تظهر تقدّم بايدن بثبات على ترامب الذي يركّز بشكل متزايد على ولايات الغرب الأوسط الأساسية، مثل ويسكونسن التي يتوقّع أن تشهد سباقاً محموماً. وتوجّهت هاريس التي اختارها بايدن شريكة له في السباق الرئاسي إلى ويسكونسن، الاثنين، حيث حذت حذو المرشّح الرئاسي الديمقراطي، إذ التقت عائلة جايكوب بليك، الأمريكي المتحدر من أصول إفريقية، والذي أثارت إصابته الشهر الماضي برصاص الشرطة موجة احتجاجات عارمة وأعمال شغب.

ويعتقد مراقبون أن توجّهها إلى ويسكونسن يمكن أن يشكل عاملاً مؤثراً في السباق نظراً إلى أن نسبة مشاركة السود في الانتخابات في هذه الولاية تراجعت في العام 2016. بدوره توجّه مايك بنس، إلى ويسكونسن، وسيلقي خطاباً في مدينة لاكروس.