الصين والهند تتبادلان الاتهامات بإطلاق النار في المنطقة الحدودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهمت الصين القوات الهندية بانتهاك اتفاق ثنائي وإطلاق أعيرة تحذيرية في الهواء خلال مواجهة مع عسكريين صينيين على الحدود المتنازع عليها، الاثنين، وسط تجدد التوتر بين البلدين.

وقال تشانج شوي لي، المتحدث باسم قيادة مسرح العمليات الغربية لجيش التحرير الشعبي الصيني، في بيان نشره الموقع الإخباري الرسمي للجيش، الثلاثاء، إن حرس الحدود الصينيين اتخذوا «إجراءات مضادة» لتحقيق الاستقرار.

وأضاف المتحدث الصيني: نطلب من الجانب الهندي التوقف عن الأعمال الخطيرة فوراً، والتحقيق بدقة ومعاقبة الأفراد الذين أطلقوا أعيرة نارية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى. ولم يوضح البيان طبيعة تلك الإجراءات، أو ما إذا كانت القوات الصينية أطلقت أيضاً طلقات تحذيرية.

ويلتزم الجانبان ببروتوكول طويل الأمد لتجنب استخدام الأسلحة النارية على الحدود الحساسة بالغة الارتفاع والتي تمر عبر جبال الهيمالايا الغربية على الرغم من أن هذا الاتفاق لم يمنع وقوع إصابات. وقُتل 20 جندياً هندياً في اشتباك مع قوات صينية في يونيو/حزيران الماضي، وهو الحادث الذي دفع الصين والهند لنشر قوات إضافية على امتداد الحدود.

فيما رفضت الهند، الثلاثاء، اتهام الصين لها بانتهاك الاتفاقيات الحدودية، ووجهت اتهامات للقوات الصينية بإطلاق النار في الهواء خلال مواجهة على حدودهما الفعلية التي يشوبها التوتر.

وقال الجيش الهندي في بيان: جيش التحرير الشعبي هو الذي ينتهك الاتفاقيات انتهاكاً سافراً ويجري مناورات عدوانية بينما يستمر التواصل على المستوى العسكري والدبلوماسي والسياسي. وأضاف أن جنوداً صينيين حاولوا الاقتراب من موقع هندي في قطاع لاداخ غرب الهيمالايا، وعندما تصدت لهم القوات الهندية، أطلق جيش التحرير الشعبي بضع أعيرة نارية في الهواء.