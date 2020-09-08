10.32 مليار درهم القيمة السوقية لأسهم شركات السوق الثانية في نهاية أغسطس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات الخاصة المدرجة في السوق الثانية إلى 10.32 مليار درهم تقريباً مع نهاية شهر أغسطس الماضي بزيادة 1.7% مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2019.

ويصل عدد الشركات الخاصة المدرجة في السوق الثانية إلى 6 شركات حتى الآن، منها 5 شركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة واحدة في سوق دبي المالي.

وكانت دولة الإمارات شهدت تدشين العمل بالسوق الثانية في العام 2014 حيث يقتصر التداول فيها على أسهم الشركات الخاصة، وذلك بعكس الشركات المساهمة العامة التي يتم تداول أسهمها في سوقي دبي وأبوظبي الماليين.

وجاء تأسيس السوق الثانية في الإمارات بهدف السماح للشركات الخاصة بتداول أسهمها وفق نظام واضح بين المساهمين في هذه الشركات والراغبين بالتملك في أسهمها، لذا فإن السوق الثانية تعد بمثابة خيار جديد للمستثمرين في الدولة.

وتعد شركة منازل من أكبر الشركات الخاصة المدرجة في السوق الثانية حيث تبلغ القيمة السوقية لأسهمها 2.6 مليار درهم تليها شركة واحة الزاوية القابضة بقيمة سوقية تصل إلى 2.31 مليار درهم فيما تبلغ القيمة السوقية لأسهم شركة القدرة القابضة 808 ملايين درهم وشركة الريم للاستثمار 777 مليون درهم و577 مليون درهم لشركة المستثمر الوطني ونحو 132 مليون درهم لشركة بي اتش مباشر.

وقال كفاح المحارمة الخبير المالي: إن وجود السوق الثانية وفر خياراً جديداً أمام المستثمرين في دولة الإمارات، وذلك إلى جانب كونها قناة تساهم في تسهيل نقل الملكيات بين المساهمين في هذا النوع من الشركات.

وأضاف المحارمة أن أهم مميزات وجود السوق الثانية يتمثل في أن السعر السوقي لأسهم الشركات الخاصة يعكس الوضع المالي للشركة المدرجة، الأمر الذي يسهل عملية بيع أسهمها بقيمة عادلة للمستثمرين فيها مؤكداً أن زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق خلال الفترة القادمة سيساهم في زيادة النشاط.

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