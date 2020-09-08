"قانون اللجوء لا يشملهم"... قبرص تعيد "قوارب الموت" الى لبنان

انطلقت عشرات القوارب من ميناء طرابلس شمالي لبنان إلى قبرص، في رحلة محزنة يقوم بها مواطنون يائسون من الوضع المعيشي بهدف الوصول إلى سواحل إيطاليا.

لكن الحظ العاثر، لم ينتظر هؤلاء فقط في بلدانهم، بل كان مرافقا لهم حتى في قواربهم "قوارب الموت"، حيث اعترض خفر السواحل القبرصية طريقها، لتوقف بذلك أحلام كان قد حملها هؤلاء في حقائبهم الصغيرة بهدف تغيير حياتهم نحو الأفضل.

وقامت السلطات القبرصية بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، حيث تم إعادة المواطنين إلى بلدهم لبنان، لتعود رحلتهم بذلك إلى "نقطة الصفر".

وكانت الأوضاع الاقتصادية في لبنان قد شهدت تراجعا كبيرا، وسط وجود حالة من عدم الاستقرار السياسي، لتأتي حادثة انفجار مرفأ بيروت لتصب الزيت على النار.