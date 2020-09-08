وقال البنك المركزي السوداني، وفقا لما نشرته
الأنباء السودانية "سونا"، إن كافة العملات المتداولة في السوق "سليمة" وغير مزيفة.
بیان من بنك السودان المركزي حول تداول العملات— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) September 8, 2020
أعلن بنك السودان المركزي في بيان له اليوم أن العملات النقدیة الورقیة والمعدنیة المطروحة للتداول من كافة الفئات، جنیه، 2 جنیه، 5 جنيه، 10جنيه، 20جنيه، 50 جنيه، 100 جنیه، 200 جنيه، 500 جنيه مبرئة للذمة وساریة للتداول في جمھوریة السودان pic.twitter.com/901vQ1bns1
وتابع البنك المركزي السوداني "العملات النقدیة الورقیة والمعدنیة المطروحة للتداول من كافة الفئات، جنیه، و2 جنیه، و5 جنيه، و10جنيه، و20جنيه، و50 جنيه، و100 جنیه، و200 جنيه، و500 جنيه سليمة".
وأكمل المركزي السوداني بقوله "جميع العملات النقدية الورقية والمعدنية، مبرئة للذمة وساریة للتداول في جمھوریة السودان".
كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي السوداني يصدر بيانا بشأن تداول عملات مزيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.