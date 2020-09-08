موجة أمطار شديدة في الجزائر تغرق الأحياء وتعطل حركة السير

وذكرت وسائل إعلام محلية أن كمية الأمطار المتساقطة، في براقي بالجزائر العاصمة بلغت 63 ملم، وفي بوزريعة 56 ملم.
كما بلغت الأمطار في أشواط بولاية جيجل، 54 ملم، وفي تسالة المرجة بالعاصمة بلغت 51 ملم.
ثم تأتي عين البنيان في العاصمة والتي بلغت كمية الأمطار المتساقطة بها 43 ملم، ثم تبسة 42 ملم، ودلس ببومرداس 42 ملم.
وبلغت كمية الأمطار المتساقطة في أم البواقي 31 ملم، ووادي قريش بالعاصمة 28 ملم، وسكيكدة 27 ملم.
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