سيدة لبنانية تحول دراجتها النارية إلى تكسي لنقل النساء داخل بيروت... فيديو وصور

كرزي قررت الاستفادة من خبرتها بقيادة الدراجة النارية لكسب مدخول شهري لها، ولخدمة المجتمع الأنثوي، بعد أن فقدت عملها بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.

وتقول كرزي لـ"سبوتنيك":"منذ 4 سنوات وأنا أقود الدراجة النارية، بقيت فترة من دون عمل فخطرت على بالي هذه الفكرة بالصدفة أن أعمل على الدراجة النارية كتكسي، فكرت فيها وأحسست أنها فكرة جديدة وغريبة، ومنه أخدم المجتمع الأنثوي في بيروت لأننا بحاجة إلى وسائل تنقل آمنة بالنسبة للمرأة، فظهرت برأسي فكرة الموتو تكسي".

© Sputnik . Zahraa Al-Amir Advertisements رنا كرزي (39 سنة) صاحبة فكرة "موتو تاكسي" لنقل النساء داخل مدينة بيروت

وتضيف: قمت بوضع اعلان وأخذ صدى إيجابيا وضجة كبيرة، وبدأ الناس بالاتصال بي، والحمدالله ما زلت مستمرة". لافتة إلى أن "الإقبال كبير، وأفكر بالتوسيع أكثر".

وتشير كرزي إلى أنها "لا تلاقي انتقادات سلبية بالعكس، الناس تعودت، لأنهم يشاهدوني على الطريق وأنا أقود دراجة نارية، بالعكس أخذت الكثير من التشجيع، وهناك اتصالات من بيروت وخارجها من شبان وشابات يهنئوني على الخطوة الجريئة التي قمت بها وكم هم فخورين بهذه الفكرة كوني امرأة عربية قامت بهذه الخطوة الجريئة".