شكرا لقرائتكم خبر عن شابان يهتكان عرض طفلة ويلقونها فوق سطح الجيران في المغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت طفلة لا يتجاوز عمرها 14 سنة للاغتصاب بالقوة، من طرف شابين في دوار "تن خزاز"، التابع للجماعة الترابية واد الصفا، بضواحي اشتوكة آيت باها في المغرب، وكشفت مصادر محلية عن أن الشابين عمدا، على استدراج الطفلة إلى منزل أحدهما، فتناوبا على هتك عرضها بالعنف، ثم ألقيا بها فوق سطح منزل الجيران، على إثر ذلك تم إبلاغ مصالح السلطة المحلية والوقاية المدنية، وجرى نقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي ببيوكرى، ومنه إلى المركز الاستشفائى الجهوى الحسن الثاني بأكادير، لإخضاعها للفحوصات والعلاجات اللازمة.
وتقدمت الطفلة الضحية، بحسب "روسيا اليوم" أمس الإثنين، بشكوى لدى مصالح الدرك بالمركز الترابي لبيوكرى، حيث تم الاستماع إليها، ويجرى البحث لتحديد هوية الفاعلين من أجل توقيفهما.
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