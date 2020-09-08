الصحة العمانية تعلن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 87590 إصابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 87590 إصابة، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن حالات الوفاة بلغت 742، بالإضافة إلى 82973 حالة تعاف، لتصل نسبة الشفاء إلى 94.7%.

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