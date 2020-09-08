شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر مادية وغلق عدة من الطرق بالعاصمة الجزائرية بسبب الأمطار غزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت العاصمة الجزائرية اليوم ، الثلاثاء ، تساقط أمطار غزيرة ، ما أدى لتوقف تام لحركة السير عبر عدة محاور، حيث غمرت المياه عدة أنفاق ومنازل وسيارات عبر العديد من الأحياء، بعد تساقط مستمر لكميات كبيرة من الأمطار طيلة نصف ساعة، وفقا لصحيفة الخبر الجزائرية.

وشهدت شوارع الجزائر العاصمة غلقا وتوقفا تاما لحركة المرور بسبب ارتفاع منسوب المياه جراء الأمطار الغزيرة، حيث اجتاحت شارع المعدومين بحي العناصر سيولا جارفة تسببت في خسائر مادية حسب ما لوحظ.

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وقال المكلف بالإعلام لدى المديرية العامة للحماية المدنية النقيب نسيم برناوي، إن العاصمة شهدت اضطرابا في حركة السير بسبب ارتفاع منسوب المياه وتراكمها خاصة على مستوى بعض مداخل العاصمة المهمة منها مدخل ميناء الجزائر، وكذا داخل النفق بالقرب من مستشفى عين النعجة، بالإضافة إلى موقف الحافلات بأودان وسط الجزائر.

وأضاف برناوى أنه تم تسجيل انهيار جزئي للجدار الخارجي للسفارة الفرنسية بحيدرة، والذي أدى إلى غلق تام للطريق، بالإضافة إلى تعطل حركة السير على مستوى نفق حيدرة الرابط بالطريق الاجتنابى بسبب انسداده بمياه الأمطار.

كما شهدت بعض البلديات الواقعة فى المنخفضات ارتفاعا في منسوب المياه، وصل إلى أكثر من 50 سم، وأدى تسرب مياه الأمطار وتراكمها إلى تسجيل سقوط بعض الأشجار فى حى 800 مسكن و1200 مسكن بولاية بومرداس، كذلك فى ولاية خنشلة أين غمرت مياه الأمطار أكثر 30 منزلا، كما تم تسجيل وفاة طفل (8 سنوات)، جرفته سيول الوادي على مستوى بلدية عين البيضاء حريش بولاية ميلة، بالإضافة إلى ولايات البليدة، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل وسكيكدة التي تسببت بها الأمطار في غلق العديد الطرقات.