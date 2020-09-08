شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة القطرية، فى خبر عاجل، اليوم الثلاثاء، تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب ما نشرته قناة " العربية " الاخبارية.

وكانت أكدت وزارة الصحة القطرية، الخميس، تسجل 268 إصابة جديدة بالفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، حسب ما ذكرته العربية الاخبارية.

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