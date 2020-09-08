شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 749 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 749 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الإصابات المسجلة فى ليبيا 19 ألفا و583، وذكر المركز، وفقا لبوابة "إفريقيا" الإخبارية، أنه تم تسجيل 85 حالة شفاء جديدة، بالإضافة إلى 18 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي عدد حالات التعافي 2247 حالة، والوفيات 314.

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