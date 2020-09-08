شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسكو تدرج 4 مواقع إماراتية بالقائمة التمهيدية لـ"التراث العالمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدراج أربعة مواقع أثرية فى رأس الخيمة هي؛ " جلفار المدينة التجارية، ومدينة تجارة اللؤلؤ فى الجزيرة الحمراء، وشمل، والمشهد الثقافى لمنطقة ضاية" على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمى التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ليصبح عدد المواقع الإماراتية المسجلة على القائمة 12 موقعاً، وأكدت نورة بنت محمد الكعبى وزيرة الثقافة والشباب رئيسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أن هذا الإنجاز يعكس القيمة الحضارية والثقافية للمواقع الأثرية فى رأس الخيمة لما تمثله من نقطة التقاء الحضارات الإنسانية عبر العصور المتعاقبة.

وقالت نورة الكعبي بحسب "العين الإماراتية": “تتماشى هذه الخطوة مع جهود دولة الإمارات فى إبراز العناصر التراثية بشقيها المادى وغير المادى على الساحة الدولية وتسجيلها على قوائم اليونسكو بما يسهم فى تسويقها للعالم والحفاظ عليها وترميمها حسب المعايير الدولية لدى منظمة اليونسكو".

وأشارت نورة الكعبى المواقع الجديدة تعزز حضور دولة الإمارات على خريطة السياحة الثقافية العالمية، لافتةً إلى أن دولة الإمارات لديها أجندة واضحة فى اليونسكو بالتنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة، وتسعى إلى استدامة وصون التراث الثقافى وجعله أداة فاعلة فى التنمية الاقتصادية، وقد تم إعداد الملفات الأربعة من قبل دائرة الآثار والمتاحف فى رأس الخيمة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وتضم المواقع التى تم تسجيلها جلفار المدينة التجارية، ومدينة تجارة اللؤلؤ فى الجزيرة الحمراء ، وشمل، والمشهد الثقافى لمنطقة ضاية

جلفار المدينة التجارية

تعد جزءاً من شبه جزيرة مسندم، وتقع على مقربة من مضيق هرمز، حيث تفصل السهول الرسوبية بين الجبال الجيرية لرأس الجبل عن ساحل الخليج. نظرًا للميزة الجغرافية الفريدة، تقع منطقة الانجراف فى وادى بيح ووادى حقيل على مقربة شديدة من تجمعات مياه الأمطار والرواسب من الجبال الشاهقة. وقد أدى ذلك إلى تشكيل أراضى خصبة من أكبر المناطق الصالحة للزراعة ومنطقة حدائق النخيل فى الإمارات ، نظرًا لارتفاع معدل المياه القابلة للاستغلال والترسيب. ساعد هذا السهل الخصب على ظهور مدينة جلفار التجارية.



جلفار

نظرًا لتكرار التغيرات الطبيعية فى بيئة جلفار واستخدام الأراضى فإن العديد من المواقع الأثرية الهامة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمدينة جلفار التجارية. يمكن تحديد المواقع الثلاثة فى الكوش والمطاف والندود ورأس الخيمة على أنها موانئ جلفار والمراكز التجارية، والتى تم استخدامها خلال فترات مختلفة من العصر الإسلامي. كان سور المدينة الضخم جزءًا من نظام تحصين مثير للإعجاب يؤمن هذه الموانئ وحدائق النخيل باتجاه الصحراء المفتوحة فى الجنوب الغربي.

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مدينة تجارة اللؤلؤ فى الجزيرة الحمراء

كانت الجزيرة السابقة التى تبلغ مساحتها 45 هكتارًا تقع فى الأصل داخل الخليج قبالة الساحل الجنوبى لرأس الخيمة. كان الطرف الجنوبى الشرقى متصلاً تقريبًا بالبر الرئيسى ويمكن الوصول اليها فى معظم الاوقات حيث انها جزيرة مد وجزر. باتجاه الشرق، تحد الجزيرة تطل على الصحراء، حيث لا يزال السطر الأول من الكثبان الرملية الكبيرة يتوج حتى اليوم ببرجان للمراقبة واللذان كانا يدافعان فى الأصل عن الجزيرة الحمراء باتجاه الصحراء. كما قامت الأبراج بتأمين آبار المياه العذبة على طول سفح الكثبان الرملية، حيث تم جلب مياه الشرب إلى الجزيرة عن طريق الحمير ، حيث كانت البيئة البحرية للمدينة نفسها توفر المياه قليلة الملوحة للاستخدام المنزلى فقط.



مدينة تجارة اللؤلوة

تربط الأزقة الضيقة فى جزيرة الحمراء مجموعة من منازل ذات الافنية ومبانى السوق والمساجد والحصن مع أبراج المراقبة ، وكلها مبنية من الأحجار المرجانية وصخور الشاطئ الأحفورية بتقنية الطبقات. حيث أزال الزمن والمناخ القاسى الجص التقليدى من الجدران، تبدو الأنواع المختلفة للشعاب المرجانية كقطعة فنية جميلة من قاع البحر. يتم الجمع بين هذا النوع الهام من البناء مع الأقواس البسيطة والزخرفية، وشاشات الجبس المتقنة، والتى تمثل العناصر الزخرفية الرئيسية فى هندستها المعمارية، فى حين أن غالبية المبانى عبارة عن منازل صيفية وشتوية متواضعة تحيط بفنا ، يمكن أيضًا العثور على أمثلة لمنازل تجار اللؤلؤ مثل منزل مثير للإعجاب من طابقين ("بيت عمران")، و ("بيت عبد الكريم").

شمل

تمثل منطقة شمل مشهدًا أثريًا كثيفًا يمتد على طول سفوح جبال رأس الجبل لأكثر من 3 كم. تتميز بالسهول الحصوية مع غابات الأكاسيا التى تطل عليها الجبال الجيرية فى رأس الخيمة. فى الغرب، تقع شمل على حدود مناطق حدائق النخيل الكبيرة على السهول الخصبة لكل من وادى به ووادى حقيل.



شمل

يتكون الموقع الثقافى الغنى من أكثر من 100 مقبرة ما قبل التاريخ ومستوطنات ما قبل التاريخ وقصر من القرون الوسطى يعود لفترة وادى سوق (2000-1600 قبل الميلاد) ، وثقافة العصر البرونزى المتأخر (1600-1300 قبل الميلاد)، والفترة الإسلامية الوسطى (القرنين الثالث عشر والسادس عشر الميلاديين).لأكثر من 5000 عام ، بدءًا من فترة حفيت (3200-2600 قبل الميلاد) واستمرت حتى القرن التاسع عشر الميلادي، شهدت وشاركت منطقة شمل فى التقاليد الثقافية الفريدة التى تطورت على مفترق طرق التجارة القديمة بين الخليج ، المحيط الهندى وجنوب شرق شبه الجزيرة العربية.

ضاية

تعتبر ضاية من أكثر المواقع إثارة للإعجاب وأهمية فى إمارة رأس الخيمة من حيث موقعها الجغرافى ومشهدها الثقافي. تحيط بها الجبال شديدة الانحدار التى يصل ارتفاعها إلى 850 مترًا من ثلاث جهات، وتحدها بحيرة باتجاه الغرب، اجتذب خليج ضاية الحياة المستقرة على مدار آلاف السنين. السهل الحصوى على شكل هلال مغطى بالزراعة باتجاه الساحل، حيث يكمل الموطن البحرى الغنى بالمنطقة الغنية. تتميز منطقة حديقة النخيل فى ضاية بتل فردى مخروطى الشكل يسيطر بصريًا على الواحة.