شكرا لقرائتكم خبر عن الرى السودانية تنفى ما يتردد حول تشققات بخزان جبل أولياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الرى والموارد المائية السودانية ما أشيع فى بعض وسائل التواصل الاجتماعى من أن خزان جبل اولياء مهدد بالانهيار لوجود تشققات فيه،واكدت ان الشائعة عارية من الصحة، وطمأن دكتوربلة أحمد عبد الرحمن مديرعام شؤون النيل والخزانات المواطنين بان خزان جبل اولياء من أكثر الخزانات أمانا، مبينا ان المناسيب خلف وامام الخزان متساوية تقريبا ما يعني عدم وجود تأثير على جسم الخزان،مشددا على عدم وجود اية مشكلة بالخزان، حسبما ذكرت وكالة أنباء السودان.

وقال د. بلة رغم ان المناسيب في النيل الابيض عالية وغير مسبوقة الا ان ادارته تعمل وفق توازنات حتى لايتاثر الخزان أوالمواطنين، وأكد ان كل الخزانات بالبلاد تعمل بكفاءة وليست بها مشاكل،مشيرا الى ان هناك تخزين للمياه بسد مروى و سد الروصيرص،وسدى أعالى عطبرة وستيت مما كان له مساهمة كبيرة فى كسر حدة الفيضانات خاصة خلال الأسبوعين الأخيرين.