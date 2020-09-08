شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يحاول تطويق حريق ضخم غربى مصياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وحدة من الجيش السورى بمؤازة فرق الإطفاء والدفاع المدنى فى تطويق حريق ضخم فى ريف مصياف، ونشرت وكالة "سانا" صورا تظهرعناصر من الجيش السورى وهى تعمل على فتح ما أسمته الوكالة "خطوط نار" لتطويق حريق ضخم فى محيط بلدة حزور، وكتبت الوكالة: "عناصر الجيش العربى السورى تؤازر فرق الإطفاء والدفاع المدنى وتعمل على فتح خطوط نار لتطويق الحريق وإخماده فى محيط بلدة حزور جنوب غرب مصياف".

وشب، مساء أمس، حريق هائل وسط سوريا ملتهما مساحات من الغابات والأحراش الجبلية فى منطقة الريف الغربى لمحافظة حماة، المتاخمة للحدود الإدارية مع محافظة اللاذقية، وخلال الأيام الأربعة الأخيرة، خسرت البلاد قسما من غابات السفوح الشرقية للجبال الساحلية فى ريف حماة الغربي، وخاصة فى منطقة (مصياف) التى تحولت جبالها المحيطة إلى جرداء، لتمتد الخسائر إلى الريف الشمالى الغربى للمحافظة بعد تمدد حرائق غابات الشوح والأرز فى صلنفة عبر المنحدرات الشرقية الوعرة للجبال الساحلية، مقتربة من (سهل الغاب) الذى يقع فى محافظة حماة بين جبال اللاذقية غربا وجبل الزاوية شرقا وجسر الشغور شمالا ومصياف جنوباً.