شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تضرب أحياء وطرقات العاصمة الجزائرية وشلل بحركة المرور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سببت أمطار غزيرة تهاطلت فى العاصمة الجزائرية منذ ليل الاثنين حتى صباح الثلاثاء نشوء فيضانات وشل حركة المرور في المدينة، كما تسببت هذه الأمطار فى ازدحامات بشبكة الطرقات الرئيسية وفى وقوع حوادث وخسائر مادية لم تعلن السلطات حصيلتها بعد، وبحسب "روسيا اليوم"، غمرت المياه أنفاقا على شبكة الطرقات، ومساكن ومحلات تجارية في عدد من الأحياء، مثلما وجد العديد من المواطنين أنفسهم عالقين على قارعة الطريق بسياراتهم محاصرين بالمياه وهم يحاولون الوصول إلى مقرات عملهم.
كانت هيئات الرصد الجوى بالجزائر حذرت من اضطرابات جوية قوية تتواصل إلى غاية مننتصف نهار الثلاثاء وتطال غالبية المناطق الساحلية من البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار غزيرة تضرب أحياء وطرقات العاصمة الجزائرية وشلل بحركة المرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.