شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تضرب أحياء وطرقات العاصمة الجزائرية وشلل بحركة المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سببت أمطار غزيرة تهاطلت فى العاصمة الجزائرية منذ ليل الاثنين حتى صباح الثلاثاء نشوء فيضانات وشل حركة المرور في المدينة، كما تسببت هذه الأمطار فى ازدحامات بشبكة الطرقات الرئيسية وفى وقوع حوادث وخسائر مادية لم تعلن السلطات حصيلتها بعد، وبحسب "روسيا اليوم"، غمرت المياه أنفاقا على شبكة الطرقات، ومساكن ومحلات تجارية في عدد من الأحياء، مثلما وجد العديد من المواطنين أنفسهم عالقين على قارعة الطريق بسياراتهم محاصرين بالمياه وهم يحاولون الوصول إلى مقرات عملهم.

كانت هيئات الرصد الجوى بالجزائر حذرت من اضطرابات جوية قوية تتواصل إلى غاية مننتصف نهار الثلاثاء وتطال غالبية المناطق الساحلية من البلاد.