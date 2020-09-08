شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تسجل 717 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 وفيات و717 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و718 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية، وأوضحت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 68.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.2%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

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