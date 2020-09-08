«مدني الرياض» يُخمد حريقاً اندلع في مستودع للخيام بحي المناخ (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض من إخماد حريق اندلع في مستودع للخيام بحي المناخ. وأوضحت إدارة الدفاع المدني في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق الذي اندلع بحي المناخ دون وقوع أي إصابات –ولله الحمد-. Advertisements

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