الدفعة الثانية من اللقاح الروسي للاستخدام المدني في طور الإنتاج

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وفي وقت سابق، ذكر أن الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19"، التي طورها مركز "غامالي" ، تم إطلاقها للاستخدام المدني.
هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طوره مركز "غامالي" للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.
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