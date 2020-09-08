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الدفعة الثانية من اللقاح الروسي للاستخدام المدني في طور الإنتاج

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© AFP 2020 / STR

موسكو - سبوتنيك. وقال غينسبرغ، لوكالة "سبوتنيك" : "الآن يتم العمل على الدفعة الثانية، وهي تخضع للرقابة في هيئة الرقابة الصحية "روسزدرافنادزور". وإن هيئة الرقابة الصحية تتحكم بكل دفعة منها".

وفي وقت سابق، ذكر أن الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19"، التي طورها مركز "غامالي" ، تم إطلاقها للاستخدام المدني.

هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من ، طوره مركز "غامالي" للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

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