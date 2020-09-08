الجيش السوري يفتح "خطوط نار" لتطويق حريق ضخم غربي مصياف... صور

ونشرت وكالة "سانا" صورا تظهر عناصر من الجيش السوري وهي تعمل على فتح ما أسمته الوكالة "خطوط نار" لتطويق حريق ضخم في محيط بلدة حزور.

وكتبت الوكالة: "عناصر الجيش العربي السوري تؤازر فرق الإطفاء والدفاع المدني وتعمل على فتح خطوط نار لتطويق الحريق وإخماده في محيط بلدة حزور جنوب غرب مصياف".

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وشب، مساء أمس، حريق هائل وسط سوريا ملتهما مساحات من الغابات والأحراش الجبلية في منطقة الريف الغربي لمحافظة حماة، المتاخمة للحدود الإدارية مع محافظة اللاذقية.

وأوضح مراسل "سبوتنيك" في حماة أن الحريق بدأ بالتمدد من السفوح الشرقية لجبال السلسلة الساحلية غرب منطقة صلنفة، نحو محور بلدات (ناعور شطحة/ نبل الخطيب) في ريف حماة الشمالي الغربي، وهي منطقة انحدار شديد تصل حتى 85%، باتجاه منطقة سهل الغاب شرقا، منذرا بخطر كبير على سكان تلك المنطقة.

وخلال الأيام الأربعة الأخيرة، خسرت البلاد قسما من غابات السفوح الشرقية للجبال الساحلية في ريف حماة الغربي، وخاصة في منطقة (مصياف) التي تحولت جبالها المحيطة إلى جرداء، لتمتد الخسائر إلى الريف الشمالي الغربي للمحافظة بعد تمدد حرائق غابات الشوح والأرز في صلنفة عبر المنحدرات الشرقية الوعرة للجبال الساحلية، مقتربة من (سهل الغاب) الذي يقع في محافظة حماة بين جبال اللاذقية غربا وجبل الزاوية شرقا وجسر الشغور شمالا ومصياف جنوباً.