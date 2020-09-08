"هجوم حاد" على الرئيس الفلسطيني بعد رفض تطبيع الإمارات مع إسرائيل

وقال بن بريك، عبر حسابه على "تويتر" إن "هذه القيادة تهاجم دول الخليج الداعم الأول للقضية الفلسطينية"، معتبرا أنها "تخدم أجندات خاصة بعيدا عن مصلحة الشعب الفلسطيني". متسائلا "ما الذي سيحدث بفلسطين لو توقف دعم دول الخليج لها".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد انتقد تطبيع الإمارات مع إسرائيل، معتبرا ذلك خروجا عن مصلحة القضية الفلسطينة ومنبها دول الخليج إلى الاهتمام بالقضية الفلسطينية.
من جانبها طالبت دول مجلس التعاون الخليجي الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتقديم اعتذار لكل دولة خليجية على ماوصفوه بالإساءه لها.
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