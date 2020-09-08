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وزارة الري السودانية تتحدث عن تشققات في خزان جبل أولياء

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وحسب وكالة الأنباء السودانية، نفت وزارة الري، هذا الأمر الذي أشيع عن أن "خزان جبل أولياء مهدد بالانهيار لوجود تشققات فيه".

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

وأكد بلة أحمد عبد الرحمن، مدير عام شؤون النيل والخزانات، أن "خزان جبل أولياء من أكثر الخزانات أمانا".

وتابع عبد الرحمن أن "المناسيب خلف وأمام الخزان متساوية تقريبا ما يعني عدم وجود تأثير على جسم الخزان".

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وقال عبد الرحمن، إنه رغم أن المناسيب في النيل الأبيض عالية وغير مسبوقة "إلا أن إدارته تعمل وفق توازنات حتى لايتأثر الخزان أو المواطنين".

وأكد مدير عام شؤون النيل والخزانات أن "كل الخزانات بالبلاد تعمل بكفاءة وليست بها مشاكل".

وأوضح أن "هناك تخزين للمياه بسد مروي و سد الروصيرص، وسدي أعالي عطبرة وستيت مما كان له مساهمة كبيرة فى كسر حدة الفيضانات خاصة خلال الأسبوعين الأخيرين".

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