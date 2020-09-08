تقرير: نسبة الأمية تتراجع في مصر لأقل من 25% في 2019

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، فقد شهدت معدلات البطالة في مصر تراجعا مطردا منذ نهاية التسعينات وحتى الآن، حيث بلغت 39.4 بالمئة عام 1996 لتتراجع إلى 29.7 بالمئة عام 2006، ثم إلى 25.8 عام 2017، ثم إلى 24.6 في تموز/يوليو 2019.

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واستمرت معدلات الأمية بين الإناث مرتفعة حيث بلغت 10.6 مليون، بنسبة 30.8 بالمئة، فيما كانت بين الذكور 7.8 بالمئة، بنسبة 21.1 بالمئة، كما استمر التفاوت بين الريف والحضر في نسبة الأمية، حيث بلغت نسبة الأمية في الريف 32.2 بالمئة، مقابل 17.7 بالمئة في الحضر.

وشهدت معدلات البطالة تراجعا ملحوظا بين الشباب (بين 15 و24 سنة)، لتبلغ 6.9 بالمئة، بينما تركزت بين كبار السن لتبلغ 63.4 بالمئة، بحسب التعداد السكاني في 2017.

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وفيما شهدت محافظة المنيا في صعيد مصر أعلى نسبة أمية، 37.2 بالمئة، متصدرة محافظات مصر في الأمية، تراجعت الأمية في محافظة البحر الأحمر الساحلية، ذات النشاط السياحي، إلى 12 بالمئة، لتمثل أقل المحافظات في الأمية.

ولفت التقرير إلى أن معدلات البطالة بين الأميين بلغت 2.2 بالمئة فقط، فيما بلغت البطالة بين الجامعيين 16.7 بالمئة، وهو ما أرجعه التقرير، إلى قبول الأميين بالحد الأدنى من الأعمال، بغض النظر عن مستوى المهارة، بعكس المتعلمين.

فيما أشار التقرير إلى أن 3 بالمئة من الأميين يستخدمون الحاسب الآلي والإنترنت.