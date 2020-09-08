مصر تمدد حظر استيراد السكر الأبيض والخام 3 أشهر

وبلغ مخزون مصر المتراكم من السكر حوالي 1.4 مليون طن وهو ما يكفي استهلاك البلاد لمدة تتجاوز ستة أشهر وفقا للبيان.
وقالت وزارة التجارة إنه تم "استثناء الكميات التي يتم استيرادها كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان"، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.
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