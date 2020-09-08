شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج "سوريا تحترق" ترند على تويتر.. والمصريون يدعمون أشقاءهم السوريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت الحرائق تسيطر على العديد من المناطق الغربية في سوريا، والتي نشبت بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأدت إلى التهام الكثير من المناطق الخضراء، حيث أعلنت وزارة الصحة السورية إرسال مساعدات ودعم طبي للنقطة الإسعافية فى الفريكة بريف محافظة حماة لتعزيز استجابتها للحرائق المندلعة فى المنطقة، والتي وصلت إلى منازل الأهالى، وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إنه تم إرسال 3 سيارات إسعاف مع كادر تمريضي، ليصبح العدد الإجمالي 4 سيارات إسعاف مع 15 أسطوانة أوكسيجن، وفريقا يضم طبيبا و3 ممرضين سيتواجدون على مدار الساعة".

"سوريا تحترق"، هاشتاج استطاع أن يصعد سريعا إلى الترند في مصر، حيث أظهر المصريون تعاطفا كبيرا مع الشعب السورى، في مواجهة الحرائق التي تلتهم الغابات في المنطقة الغربية.



أحد رواد تويتر



أيمن

أحد رواد تويتر نشر صور من الحريق وعلق "اللهم اللطف بينا يا يااارب" وعلقت أخرى بصورة لمحاولات الإطفاء، " دعواتنا معكون لانقاذ اللي ضل"، وقال شاب يحمل اسم أيمن، " أبكي على شام الهوى بعيون مظلومٍ مناظــل.. وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنــازل... ربّاه سلّم أهلها وأحمي المخارج والمداخـل"



مايا



محاولات الاطفاء

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وقالت مايا، " بلدي عم يموت ويحترق قدام عيون الكل .. ما فى أسوأ من انك تشوف بلدك عم يتدمر قدامك"، وقالت هبه، " كما انتصرت سورية في السابق، ستنتصر مجددا"



هبه

وكان عدد من نجوم الفن أعربوا عن حزنهم الشديد من نشوب النيران في العديد من المناطق بالأراضى السورية، متمنين أن يحمى الله شعبها من كل سوء. وكتبت الفنانة هيفاء وهبى عبر حسابها بموقع تويتر: "الله يحمي سوريا وشعبها من كل شر وتنطفي الحرائق بسرعة ما بدنا يا رب نسمع عن ضحايا حرام اللي صار فيهم من سنين لهلأ ما ارتاحوا الكوارث كتيرة ووجع الشعوب العربية واحد سوريا تحترق"، وقالت الفنانة ديانا حداد عبر تويتر: "الله يحفظ سوريا الحبيبة وأهلها إخواننا الغاليين والله يفرجها عليهم يا رب وعلى الجميع .. سوريا تحترق".