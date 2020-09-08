شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفلين وإصابة أخرين بقصف حوثى على مدينة حيس فى الحديدة باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل، بمقتل طفلين وإصابة اثنين بقصف حوثي على مدينة حيس في الحديدة باليمن.

وعلى جانب أخر، اكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية.

وكانت قد أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثى الانقلابية فى صنعاء، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بإعدام ومصادرة أموال 109 مواطنين يمنيين؛ بذريعة التعاون مع دول تحالف دعم الشرعية.

وأقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين ـ حسبما أفادت قناة ( العربية الحدث) الإخبارية ـ إدانة 109 أشخاص بالتهم المنسوبة إليهم ومعاقبتهم بالإعدام ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة الموجودة داخل وخارج اليمن.