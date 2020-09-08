شكرا لقرائتكم خبر عن 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا لموظفى الأمم المتحدة وعائلاتهم فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، عن وجود 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لموظفى الأمم المتحدة وعائلاتهم فى سوريا.

وكانت وزارة الصحة السورية، قد أعلنت عن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي داخل البلاد إلى 3 آلاف و229 إصابة، منذ تفشى الوباء.

وذكرت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء ـ أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 137، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 14 حالة شفاء خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 744.