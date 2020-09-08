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42 إصابة جديدة بفيروس كورونا لموظفى الأمم المتحدة وعائلاتهم فى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، عن وجود 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لموظفى الأمم المتحدة وعائلاتهم فى سوريا. 

وكانت وزارة الصحة السورية، قد أعلنت عن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي داخل البلاد إلى 3 آلاف و229 إصابة، منذ تفشى الوباء.

وذكرت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء ـ أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 137، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 14 حالة شفاء خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 744.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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