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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 50 فلسطينيا من الضفة الغربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية طالت أكثر من 50 فلسطينيا، غالبيتهم من محافظة الخليل، وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان اليوم الثلاثاء أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن حملة الاعتقالات هذه تعتبر الأكبر منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت من محافظة الخليل 45 فلسطينيا، بينهم أسيرة سابقة وفتاة، وغالبيتهم أسرى محررون، وداهمت عدة بلدات ونصبت حواجز على مداخلها، كما تم اعتقال 4 فلسطينيين من بيت لحم، وآخر من طولكرم.

واعتبر نادي الأسير أن هذا التصعيد يُشكل جريمة في ظل استمرار انتشار وباء ، وازدياد حالات المصابين بين صفوف الأسرى بالفيروس، الأمر الذي يعرض حياتهم ومصيرهم للخطر.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت أكثر من 3000 فلسطيني من الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

 

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