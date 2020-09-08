شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق فى مبنى بنك الكويت المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام فى الإدارة العامة للإطفاء بالكويت، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن وقوع حريق محدود فى مبنى بنك الكويت المركزى، وقالت الإدارة أن الحريق لم يؤثر على سير العمل فى المبنى، وأوضحت أن فرق الإطفاء توجّهت إلى موقع البلاغ من مركزى الهلالى والمدينة، وتبيّن أن الحريق في الدور الـ 20 من المبنى، وكان مخمد قبل وصول فرق الإطفاء.

قالت الإدارة العامة للإطفاء أن تماس كهربائي في إنارة السقف أدى إلى نشوب الحريق المحدود ولم يخلّف أى أضرار.