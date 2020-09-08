شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات الليبية فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل عن انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات الليبية في المغرب.

وفى وقت سابق دعت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، الأطراف الليبية للتمسك بفرصة الحوار التى أتاحتها اجتماعات مدينة بوزنيقة بدعوة من مملكة المغرب، والتى انطلقت أمس الأحد، والتحلي بـ"حسن النية" للوصول إلى حل وطني للأزمة التى تعيشها ليبيا.

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وقال البيان الصادر: تتابع جامعة الدول العربية سير الحوار الليبي الذي انطلق في مدينة بوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط، بدعوة من المملكة المغربية وتحت إشراف بعثة الدعم الأممية في ليبيا، والذي جمع بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، بهدف دفع مسار الحل السياسي وفق مرجعية اتفاق الصخيرات ومتابعةً لمختلف المبادرات المطروحة للوصول إلى التسوية السلمية المنشودة للوضع في البلاد.

وبحسب البيان، دعا مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، كافة الأطراف الليبية إلى مواصلة الانخراط، وبحسن نية، في كافة هذه المجهودات للوصول إلى حل وطني ومتكامل للأزمة الليبية على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وتحت رعاية الأمم المتحدة، وبما يفضي إلى التوافق على استكمال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وتتوجيها بانتخابات تشريعية ورئاسية يرتضي الجميع بنتائجها.