857 إصابة جديدة بفيروس كورونا و617 شفاء وحالتا وفاة فى الكويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما يرفع العدد الإجمالى للحالات بالكويت إلى 91244 حالة منذ تفشى الوباء.
وأوضحت "الصحة الكويتية"، وفق بيان نشرته على "تويتر"، انه تم تسجيل حالتى وفاة بالفيروس ليصل مجموع الوفيات إلى 548 حالة، لافتة إلى أنه تم إجراء 5048 مسحة جديدة للفيروس خلال آخر 24 ساعة.
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أكد شفاء 617 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 81 ألفا و654 حالة.
وأضاف وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ617 من فيروس (كورونا)، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وفيما أصدرت وزارة الصحة الكويتية قرارا بمنع استيراد الكمامات المزودة بصمام للمرافق الطبية، نظرا لكون هذه الكمامات لا تتوافق مع معايير الكمامات الطبية، وأوضحت الصحة الكويتية - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - أن القرار جاء بناء على إفادة لإدارة منع العدوى والتعقيم، بأن الكمامة المشار اليها، تعطي الحماية لمرتديها فقط من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لكن قد لا تمنع انتشار الفيروس من مرتديها إلى الآخرين، وبالتالي فإنها قد لا تكون فعالة للتحكم في المصدر.
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