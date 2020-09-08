شكرا لقرائتكم خبر عن 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا و617 شفاء وحالتا وفاة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما يرفع العدد الإجمالى للحالات بالكويت إلى 91244 حالة منذ تفشى الوباء.

وأوضحت "الصحة الكويتية"، وفق بيان نشرته على "تويتر"، انه تم تسجيل حالتى وفاة بالفيروس ليصل مجموع الوفيات إلى 548 حالة، لافتة إلى أنه تم إجراء 5048 مسحة جديدة للفيروس خلال آخر 24 ساعة.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أكد شفاء 617 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 81 ألفا و654 حالة.

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