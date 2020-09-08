شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تحذر من انتشار كورونا بشكل كبير فى الخريف والشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من انتشار كبير لفيروس كورونا خاصة فى فصلي الخريف والشتاء ستكون مرحلة صعبة وذلك في ضوء تحذيرات منظمة الصحة العالمية.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور كمال الشخرة إن الوضع الوبائي في فلسطين مستقر ومسيطر عليه حتى الآن رغم الانتشار الواسع للوباء وعدم إقبال المواطنين على إجراء الفحوصات، مؤكدا على جاهزية فلسطين للتعامل مع الموجة الا أن هذه الجاهزية دون أي التزام من المواطنين ستؤدي الى كارثة محتملة .

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وأضاف الشخرة في حديث لإذاعة صوت فلسطين – نقلته وكالة معا - صباح اليوم الثلاثاء، ان وزيرة الصحة الفلسطينية لا تزال متواجدة فى غزة وتتابع يوما بيوم مجريات الأوضاع وتطورات الحالة الوبائية مبينا أنه سيتم تقييم الوضع الوبائي في غزة خلال الأسبوع الجاري لمعرفة مدى انتشار الفيروس ورصد الخارطة الوبائية كاملة.

وشدد الشخرة على أن 90% من أسباب انتشار فايروس كورونا تعود للأفراح وبيوت العزاء وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية وشروط السلامة العامة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أن الإصابات التي سجلت في صفوف عدد من معلمات رياض الأطفال ليست من داخل المدارس وإنما من المحيط الخارجي، مشيرا إلى أن الاعلان عن الدوام فقط لأسبوعين للمرحلة الاساسية من صف اول الى صف رابع جاء من أجل تقييم الحالة في المدارس وبناء على تقييم وزارتي الصحة والتربية والتعليم وعليه سيتم إقرار ما إذا كان هنالك استمرار للدوام من عدمه.