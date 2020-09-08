شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يعثر على 50 صاروخا و 300 مقذوف من مختلف الأنواع جنوب كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأمن العراقى عن العثور على 50 صاروخا و 300 مقذوف من مختلف الأنواع جنوبي كركوك، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان اللواء يحيى رسول عبدالله المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، قال: التحقيقات مع المعتقلين ستوصلنا إلى معلومات كبيرة عن الإرهاب، مشيرا إلى أن التنسيق الأمني العراقي ساهم في ضبط الكثير من السلاح والمواد المتفجرة.

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ومؤخرا أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عدم التسامح مع هدر الدم العراقى، مشيراً إلى التحذير فى وقت سابق من استمرار التجاوزات التركية على الأراضى العراقية، وقال فى بيانه، إنه "ندين بشدة اقدام الجانب التركى على استهدف مجموعة من مقاتلينا الأبطال بواسطة طائرة مسيرة ، حيث أسفر هذا الاعتداء الإثم عن استشهاد امر اللواء الثانى بالمنطقة الأولى فى قيادة قوات حرس الحدود وامر الفوج الثالت وإصابة أمر الفوج الأول وضابط استخبارات واثنين من المنتسبين المرافقين لهم".

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء العراقية "واع"، أشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إلى أن "المقاتلين كانوا فى عملية أستطلاع فى منطقة سيدكان وتقع داخل الأراضى العراقية وتبعد 4 كيلو متر عن الشريط الحدودى مع تركيا".