العراق.. استئناف مفاوضات "الملفات العالقة" بين بغداد وأربيل

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

وصل وفد رفيع من إقليم كردستان شمالي العراق، الثلاثاء، إلى بغداد لاستئناف المباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن الخلافات العالقة، وخاصة ملفي النفط والإيرادات المالية.



وقال مصدر مسؤول في حكومة الإقليم، لمراسل الخليج 365، إن الوفد يترأسه نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، ضمن زيارة لاستئناف المباحثات بين بغداد وأربيل لحل الخلافات العالقة بين الجانبين.



وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن المباحثات ستركز في هذه الجولة على مناقشة موازنة العراق المالية للعام 2021، وكيفية توزيع الإيرادات المالية.



وأشار إلى أن الاتفاق سيتمحور في الغالب على تسليم الإقليم كمية من النفط الخام مقابل إرسال بغداد حصته من الموازنة المالية الاتحادية.

وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وأربيل، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، والمناطق المتنازع عليها بين الجانبين.

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وأجرى الطرفان عدة جولات من المباحثات منذ أبريل/نيسان الماضي، في أعقاب قطع بغداد لرواتب موظفي الدولي في إقليم كردستان.

وكانت آخر جولة مباحثات جرت؛ الشهر الماضي؛ عندما أنهى وفد الإقليم زيارة لبغداد في 21 أغسطس/آب.

وفي أبريل الماضي، قررت حكومة بغداد السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، قطع رواتب موظفي الدولة بالإقليم، بعدما اتهمته بعدم الالتزام باتفاق تسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة "سومو" المملوكة لبغداد، وهو ما نفته أربيل.

لكن الحكومة العراقية قررت، الشهر الماضي، إرسال 320 مليار دينار (نحو 268 مليون دولار) شهريا إلى أربيل لصرفها كرواتب للموظفين، لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الخلافات حول ملفي النفط والإيرادات.

وظهر إقليم كردستان كداعم رئيسي لتولي الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية؛ الأمر الذي قد يساهم في ردم الفجوات بين بغداد وأربيل، ويهيئ الأجواء للتوصل إلى اتفاقات، وفق مراقبين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.