الجيش اليمني: مقتل طفلين إثر قصف حوثي على الحديدة

اليمن/ شكري حسين/ الخليج 365



قتل طفلان وأصيب آخران، الثلاثاء، في قصف مدفعي حوثي على حي سكني بمحافظة الحديدة غربي اليمن، حسب الجيش الحكومي.

فيما لم يصدر عن الحوثيين أي تعقيب بهذا الخصوص حتى الساعة 10:00 ت.غ.



وقال المركز الإعلامي لأولوية العمالقة (تابعة للجيش) في بيان، إن طفلين قتلا، وأصيب آخران، في قصف بالهاون شنته مليشيا الحوثي على حي المغل شرقي مدينة حيس جنوبي الحديدة.



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وأضاف أن "أهالي الحي هرعوا إلى موقع الحادث؛ لإسعاف الضحايا إلى النقطة الطبية التابعة للواء السابع عمالقة لتلقي العلاج، إلا أن أثنين فارقا الحياة".



وأردف المركز أن "مليشيات الحوثي تواصل ارتكاب جرائمها بحق المواطنين الأبرياء في مختلف مديريات محافظة الحديدة، منذ انطلاق الهدنة الأممية في العام 2018، وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف منهم.



ومنذ 2015، ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.

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