اليمن.. 47 وفاة و165 ألف إصابة بالكوليرا خلال 7 أشهر

اليمن / الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، رصد 47 وفاة وأكثر من 165 ألف إصابة بوباء الكوليرا في اليمن، خلال 7 أشهر.

جاء ذلك في تغريدة لمكتب المنظمة الأممية في اليمن، عبر حسابه على "تويتر".

وأوضح المكتب أنه "خلال الأشهر السبعة الأولى من 2020، تم الإبلاغ عن أكثر من 165 ألف حالة كوليرا، فضلاً عن 47 حالة وفاة مرتبطة بالمرض".

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وتابع: "استجابت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية والشركاء، من خلال ترصد وإدارة الحالات، والفحص المختبري، ورسم خرائط البؤر الساخنة، وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة"، دون تفاصيل أخرى.

ويعاني اليمن تدهورا حادا في القطاع الصحي؛ بسبب الصراع المشتعل الذي أدى إلى إغلاق نصف المرافق الطبية في البلاد؛ ما جعل العديد من السكان معرضين للأوبئة والأمراض.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية؛ فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء، تحتوي على أكثر من نصف سكان البلاد.

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