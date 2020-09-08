إصابة رجلي أمن إثر تفجير انتحاري نفسه شمالي العراق

إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، الثلاثاء، إصابة اثنين من أفراد الأمن، إثر تفجير انتحاري نفسه بمحافظة كركوك، شمالي البلاد.

ووفق بيان "خلية الإعلام الأمني" التابعة للجيش، "حاصرت القوات الأمنية إرهابيًا انتحاريًا؛ ما دفعه الى تفجير نفسه، في وادي (أبو شحة) بمحافظة كركوك (شمال)".

وأوضح البيان أن "التفجير الانتحاري تسبب في إصابة اثنين من أفراد الشرطة الاتحادية"، دون توضيح مدى خطورة إصابتهما.

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والإثنين، أعلن الجيش في بيان، أن قوات جهاز مُكافحة الإرهاب، قتلت اثنين من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية عسكرية جنوبي مُحافظة كركوك، فضلا عن توقيف 4 مسلحين من التنظيم بمحافظتي كركوك (شمال) والأنبار (غرب).

ومنذ مطلع العام الحالي، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش" بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.