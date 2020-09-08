"سلام للخرطوم".. قطر الخيرية تطلق حملة لإغاثة متضرري الفيضانات

الخرطوم / الخليج 365



شرعت "جمعية قطر الخيرية"، الثلاثاء، بتقديم إغاثة عاجلة للمتضررين من الفيضانات والسيول في السودان ضمن حملة أطلقتها تحت شعار "سلام للخرطوم".



ووزعت الجمعية، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، مساعدات إنسانية عينية على الفئات الأكثر تضررا من الكارثة في مدن الدامر وبربر (بولاية نهر النيل)، وجبل أولياء وبحري بولاية الخرطوم.



وستقوم الفرق الميدانية لـ"قطر الخيرية" في الأيام القادمة بتقديم مساعدات إغاثية أخرى للأسر المتضررة تشمل خياما للإيواء، وخياما طبية، وخياما دراسية، بجانب أساسيات الإيواء الأخرى.

ومن المنتظر أن يستفيد من الحملة نحو 75 ألف متضرر بقيمة 7.3 ملايين ريال قطري (أكثر من مليوني دولار).



ووجهت "قطر الخيرية" نداء عاجلا لأهل الخير في قطر من أجل الوقوف إلى جانب إخوانهم في السودان، وتقديم الإغاثة العاجلة لهم في مجال الغذاء، ومواد الإيواء من خلال حملتها "سلام للخرطوم".



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كان أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني وجه، الأحد، بإرسال مساعدات عاجلة إلى السودان الذي يواجه موجة فيضانات عنيفة.



وتشهد أحياء الخرطوم على ضفاف النيل ورافديه النيل الأزرق والنيل الأبيض فيضانات أدت إلى تدمير أكثر من 5 آلاف منزل، حسب السلطات، كما تعاني أحياء العاصمة المتمركزة على ضفاف الأنهر الثلاث "النيل ورافديه"، من فيضانات منذ نحو أسبوعين، لم تسبق منذ 100 عام.

والإثنين، أعلنت وزارة الداخلية وفاة 102 شخصًا وإصابة 46، وتضرر أكثر من 67 ألف منزل جراء السيول والفيضانات في البلاد منذ بداية الأمطار الخريفية في يونيو/حزيران الماضي.



والسبت، أعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية".



ويبدأ موسم الأمطار الخريفية بالسودان من يونيو، ويستمر حتى أكتوبر/ تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنويا فيضانات وسيولا واسعة.

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