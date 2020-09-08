الأردن يستأنف استقبال الرحلات الجوية المنتظمة

عمان / رهام علي / الخليج 365



استأنف "مطار الملكة علياء الدولي" في الأردن، الثلاثاء، استقبال الرحلات الدولية المنتظمة بعد توقف زاد عن خمسة أشهر، بسبب أجراءات الوقاية من كورونا.

وستكون أولى الرحلات قادمة من مدينة إسطنبول التركية عند الساعة 18:45 مساء بتوقيت عمان (15:45 ت.غ).

فيما صنفت الحكومة تركيا من ضمن الدول "الخضراء"، بعد أن أعلنت مجموعة من الإجراءات الصحية لاستقبال القادمين، من ضمنها تصنيف الدول وبائيا إلى ثلاثة مستويات.



Advertisements

وقال مازن الفراية، مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، لوسائل إعلام محلية، إن المطار في البداية سيستقبل 6 رحلات منتظمة يوميا، للتمكن من اختبار منظومة العمل في المطار، بعد توقف الرحلات المنطقة لفترة طويلة.



وكان وزير النقل خالد سيف، قال إن الأولوية في هذه الرحلات ستكون لعودة الأردنيين من الخارج.



وعلق الأردن جميع الرحلات الجوية من الأردن وإليه، ابتداء من الثلاثاء 17 آذار/ مارس 2020، وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري وإعادة الأردنيين العالقين في الخارج.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.