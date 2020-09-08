فنون أبها تطلق مسابقة وطنية بستة مسارات

أطلقت جمعية الثقافة والفنون بأبها مسابقة وطنية بعنوان ” سمو الوطن” بمناسبة اليوم الوطني 90 على ستة مسارات إبداعية شملت القصيدة الوطنية، والتصوير الفوتوغرافي، والأفلام، والموسيقى، والنص المسرحي، والخط العربي.

وأكد مدير الجمعية أحمد السروي أن هذه المسابقة تأتي تحفيزا المبدعين و المبدعات في منطقة عسير للمشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني، و توثيق مسيرة التوحيد التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه، حيث تم فتح ستة مسارات للتنافس في حب الوطن عبر الإبداع الثقافي و الفني بالشعر، والنثر، والخط، والعدسة.

وبين السروي أن كل مسار في المسابقة يخضع لبعض الشروط و تتشارك جميعها في ضرورة أن تكون الأعمال المنافسة تلامس المرتكزات الوطنية للمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن لمسار الأفلام شرط الجودة العالية في الصورة والصوت مع مضمون يعز. القيم الوطنية بحد أقصى ٣ دقائق، مع الاهتمام بالمؤثرات الصوتية، وزوايا الإخراج، و طريقة التصوير، فيما ركز في مسار النص المسرحي على ضرورة اتباعه لأسس الكتابة المسرحية المعروفة

و أوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها أن القصيدة الوطنية فتح الباب فيها للشعر الفصيح و العامي على حد سواء بين عشرة ابيات و حتى خمسة عشر بيتا، يشارك فيها الكاتب بنص مكتوب إضافة لأداء مصور، لافتا إلى أن مسار الموسيقى سيكون خاصا بالاغنية الوطنية بمكوناتها الشاملة من كلمات ولحن وأداء، وخصص مسار للتصوير الفوتوغرافي للمشاركة بالصور الملتقطة عبر كاميرا احترافية او جهاز الجوال شريطة الا تكون معالجة بشكل يؤثر على عناصر الصورة الأصلية، وفي مسار الخط العربي سيكون لكل مبدع و مبدعة حق المشاركة بعمل واحد غير مقتبس ويجمل فكرة جديدة.

وأفاد مدير الجمعية أحمد السروي أنه سيتم اختيار فائز واحد في كل مسار، وستعرض جميع الأعمال الفائزة في كافة المسارات عبر منصات الجمعية الإلكترونية، إضافة لتنفيذ معرض لمشاركات التصوير الفوتوغرافي والخط العربي عبر معرض افتراضي على الإنترنت، داعيا جميع المبدعين و المبدعات لارسال مشاركاتهم عبر [email protected]، حيث سيتم فرزها و عرضها على لجان التحكيم لاختيار الفائزين.