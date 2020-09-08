تعرف على سر قاعدة «20-20-20» للحد من إجهاد العين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نصحت وزارة الصحة السعودية بإتباع قاعدة (20-20-20) للحد من إجهاد العينين، الذي قد تسببه الأجهزة الحديثة أو بسبب الاستغراق في العمل.
وذكر حساب «عش بصحة» التابع للوزارة، عبر تويتر، أنه للحد من إجهاد العينين، اجعل من قاعدة (20-20-20) عادة لك، مشيرة إلى أنه كل (20) دقيقة اصرف النظر إلى مكان لا يقل عن (20) قدمًا ولمدة (20) ثانية.
ووفقاً لموقع "عاجل"، كان المجلس الصحي السعودي وجه، في وقت سابق، ثلاث نصائح للطلبة والطالبات؛ للحفاظ على أعينهم من الإجهاد خلال فترة الدراسة عن بُعد، وتضمنت:
ـ المحافظة على نظافة الشاشة، والتقليل من سطوعها لتجنب إجهاد العين.
ـ القيام بالرمش المتكرر لترطيب العين، واستخدام القطرات المرطبة عند الشعور بالجفاف.
ـ ضبط إضاءة الغرفة، وتجنب الإضاءة الساطعة والتوهج على العين مباشرة.
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