شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بهطول أمطار على محافظات مكة.. وتنبيهات مهمة من «الدفاع المدني» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة اليوم مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، محافظات الطائف ، العرضيات ، والكامل ، وميسان , والأجزاء المجاورة لها.

بدورها، حذرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.