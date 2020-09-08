شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لفولكسفاجن: لا نسعى إلى اتفاق مع تيسلا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سعى هربرت ديس الرئيس التنفيذي لشركة فولكسفاجن أمس الاثنين، لوضع نهاية لتكهنات بأن أكبر صانع للسيارات في العالم، الذي يطلق مسعى لإنتاج تجاري للسيارات الكهربائية، لديه خطط لتطوير روابط أعمق مع منافسه تيسلا.

والتقى ديس مع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتيسلا في مدينة برونشفيج بألمانيا الأسبوع الماضي، وأثناء زيارته سمحت فولكسفاجن لموسك بقيادة سيارتها الكهربائية الجديدة (آي دي.3).

وقال ديس في تدوينة على موقع لينكدن تضمنت فيديو ظهر فيه الاثنان وهما يقودان المركبة على مهبط للطائرات «فقط لكي أكون واضحاً: نحن نقود (السيارة آيه دي.3) ونتجاذب أطراف الحديث.. لا يوجد اتفاق للتعاون قيد الإعداد».

«شكراً على الزيارة يا إيلون! آمل بأن يعجبك الفيديو. كان شيئاً رائعاً أن أقود آي دي.3 معك».

(رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لفولكسفاجن: لا نسعى إلى اتفاق مع تيسلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.