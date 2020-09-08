شكرا لقرائتكم خبر عن الشكوك حول التعافي تحد من خسائر الذهب والأنظار على البنوك المركزية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الذهب اليوم الثلاثاء بفعل صعود الدولار، ولكن حد من الخسائر الشكوك حيال التعافي الاقتصادي في حين يترقب مستثمرون استراتيجيات سياسات البنوك المركزية في أمريكا الشمالية وأوروبا.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2 في المئة إلى 1925.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش. وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 في المئة إلى 1931.70 دولار.

وزاد الدولار أمام منافسيه ما يرفع تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وحد من الخسائر بيانات أظهرت انكماش اقتصاد اليابان بأكثر من التقديرات الأولية في الربع الثاني في حين تضرر الإنفاق الرأسمالي من الجائحة.

وأغرقت الحكومات والبنوك المركزية الأسواق بإجراءات تحفيز غير مسبوقة لتقليل الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة مما صعد بالذهب لمستويات مرتفعة بفضل دوره في التحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.9 في المئة إلى 26.76 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.1 في المئة إلى 906.76 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.7 في المئة إلى 2310.41 دولار.

(رويترز)

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