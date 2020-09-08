وبحسب صحيفة "قبس"، أفادت إدارة منع العدوى بأنها لا تنصح باستخدام الكمامات المزودة بصمام أو فلتر أحادي الاتجاه كوسيلة للحد من انتشار فيروس كورونا.
© REUTERS / SATISH KUMAR SUBRAMANI
وتوفر الكمامات الحماية لمرتديها من الفيروس، لكنها لا تمنع انتقال العدوى وانتشار الفيروس من مرتديها إلى الآخرين.
وأشارت الإدارة إلى أن هذا النوع من الكمامات لا يصلح للاستخدام في المرافق الصحية أو الأماكن المغلقة، وتصلح للاستخدام عند مزاولة بعض الأنشطة الصناعية كتقطيع الرخام على سبيل المثال.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تمنع استيراد نوع معين من الكمامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.