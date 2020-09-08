اخبار الخليج

الكويت تمنع استيراد نوع معين من الكمامات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وبحسب صحيفة "قبس"، أفادت إدارة منع العدوى بأنها لا تنصح باستخدام الكمامات المزودة بصمام أو فلتر أحادي الاتجاه كوسيلة للحد من انتشار فيروس .

© REUTERS / SATISH KUMAR SUBRAMANI

وأوضحت الإدارة أن الكمامات تسمح بخروج هواء الزفير لكي يعطي شعور بالراحة للمستخدم دون أن يتعرض هذا الهواء للفلترة.

وتوفر الكمامات الحماية لمرتديها من الفيروس، لكنها لا تمنع انتقال العدوى وانتشار الفيروس من مرتديها إلى الآخرين.

وأشارت الإدارة إلى أن هذا النوع من الكمامات لا يصلح للاستخدام في المرافق الصحية أو الأماكن المغلقة، وتصلح للاستخدام عند مزاولة بعض الأنشطة الصناعية كتقطيع الرخام على سبيل المثال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تمنع استيراد نوع معين من الكمامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا